Советник Трампа: рано говорить о партнерстве России и США в киберсфере

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Говорить о партнерских отношениях США и России в сфере кибербезопасности пока преждевременно, заявил советник американского президента по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Партнерство предполагает, что вы уже дошли до той точки, где вы считаете, что у вас есть доверительные отношения, и вы пришли к какому-то единому мнению относительно задач, целей и способа их достижения. Я не думаю, что США и Россия пришли к этой точке (по сотрудничеству) в киберпространстве. И пока мы этого не сделаем, мы не можем говорить о партнерстве. Но мы должны вести диалог, и вот с этого мы начнем", — сказал Боссерт журналистам.

Помощник также напомнил, что США сотрудничает в сфере кибербезопасности с другими странами, в частности с Китаем, однако отметил, что этот опыт не будет использоваться как "дорожная карта" для выстраивания отношений с Россией.

"Каждая страна ведет свой уникальный диалог, который у нее должен быть… Диалог с китайцами (по кибербезопасности – ред.) – это то, что продуктивно, и то, что построено на некоторых взаимных общих целях и интересах, но это не шаблон или что-то такое, что я бы использовал при сравнении с нашим диалогом и отношениями с русскими", — сказал Боссерт.

Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности. Обсуждался этот вопрос и на его двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп в своем микроблоге Twitter позднее написал, что тот факт, что они с Путиным обсуждали формирование группы по кибербезопасности, "не означает, что я думаю, что это может случиться".

США обвиняют Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы в 2016 году. Россия отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.