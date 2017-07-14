Израильское правительство сообщило, когда откроется Храмовая гора

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Восстановление доступа верующих и туристов на иерусалимскую Храмовую гору начнется после запланированной на воскресенье оценки ситуации в историческом центре города, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Одна из величайших святынь иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была закрыта в пятницу утром, после того, как ее территорией воспользовались трое израильских арабов, чтобы застрелить двух полицейских и попытаться уйти от погони.

"Принято решение продолжить расследование теракта на Храмовой горе в выходные дни. Также решено, что после оценки ситуации в воскресенье доступ на Храмовую гору будет постепенно открываться для верующих и посетителей", — говорится в пресс-релизе по итогам второго за день совещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху с силовиками.

После вооруженного нападения израильские власти закрыли Храмовую гору, отменили проведение там пятничных молитв, которые традиционно собирают тысячи мусульман из числа израильских арабов и палестинцев, и проводят обыски на территории святыни, чтобы убедиться в отсутствии там оружия.

События, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах восстановить там еврейское присутствие в прошлом не раз становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Нетаньяху ранее заверил, что меры безопасности не приведут к изменению статус-кво. Он предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда мусульманского имущества, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать.