Кузнецова следит за ситуацией с задержанными в Турции детьми россиянки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова следит за ситуацией с задержанием в Турции жителей Саратовской области Светланы Ухановой и Евгения Кочаари с двумя детьми, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

"Обращение к нам поступило вчера через регионального уполномоченного. Сейчас состоялось оперативное совещание по этому вопросу. Держим ситуацию на контроле, ожидаем ответа от посольства России в Анкаре", — сказали РИА Новости в пресс-службе уполномоченного в пятницу.

В аппарате Кузнецовой пояснили, что вопрос с возвращением на родину младшей девочки должен решаться на уровне консульства, поскольку рядом с ней находятся оба ее законных представителя — Уханова и Кочаари.

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя ранее сообщила, что в настоящее время предпринимаются меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Для передачи младшей дочери Ухановой и Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей.