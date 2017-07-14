Заседание суда в США по делу Мартышева состоится 7 мая 2018 года

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Слушания по делу гражданина России Юрия Мартышева, выданного властями Латвии в США в рамках обвинений в киберпреступлениях, состоятся 7 мая 2018 года, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу подсудимому власти США предъявили обвинения, тот виновным себя не признал.

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

В посольстве РФ в США ранее заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.