Генсек ООН предостерег от эскалации насилия после атаки в Иерусалиме

ООН, 14 июл — РИА Новости. Атака в Иерусалиме, жертвами которой стали двое израильских полицейских, может спровоцировать эскалацию насилия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Генеральный секретарь ООН осуждает атаку трех бойцов в Старом городе Иерусалима, жертвами которой стали два офицера полиции Израиля, другой был ранен. Этот инцидент потенциально может возбудить дальнейшее насилие. Все должны действовать ответственно, чтобы избежать эскалации", — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В этой связи Гутерреш отметил "быстрое осуждение атаки со стороны палестинского президента (Махмуда) Аббаса и заверения израильского премьера (Беньямина) Нетаньяху об уважении статуса-кво святынь Иерусалима".

Ранее в пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.