В Общественной палате попросили ОБСЕ оценить обыски в украинских "Вестях"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась в ОБСЕ с просьбой дать правовую оценку действиям украинских силовых ведомств, устроивших обыск в помещениях, где располагаются офисы украинского медиа-холдинга "Вести".

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят обыски в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

"Мы обеспокоены этим прецедентом. Действия силовиков парализовали работу одного из самых крупных СМИ – медиа-холдинга "Вести". Со своей стороны мы не исключаем того, что это был заказ со стороны киевского руководства и намеренное давление на издание из-за его политической позиции. Поэтому от имени нашей Комиссии мы обратились в ОБСЕ с просьбой дать независимую правовую оценку данной ситуации, — сказала РИА Новости Сутормина.

Сутормина напомнила, что главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила о нарушениях основных процедур проведения обыска.

"В частности, не было предъявлено постановления суда или других документов. И на эти факты международные институты должны обратить особое внимание", — считает член ОП РФ.

Ранее главный редактор "Вестей" Омельченко заявила, что правоохранители не предъявили постановление суда для проведения обысков в помещениях, где располагаются редакции газеты, радио и сайта; пишет "Страна.UA", Омельченко связывает действия силовиков с критическими публикациями издания.