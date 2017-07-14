В Общественной палате попросили ОБСЕ оценить обыски в украинских "Вестях"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась в ОБСЕ с просьбой дать правовую оценку действиям украинских силовых ведомств, устроивших обыск в помещениях, где располагаются офисы украинского медиа-холдинга "Вести".
"Мы обеспокоены этим прецедентом. Действия силовиков парализовали работу одного из самых крупных СМИ – медиа-холдинга "Вести". Со своей стороны мы не исключаем того, что это был заказ со стороны киевского руководства и намеренное давление на издание из-за его политической позиции. Поэтому от имени нашей Комиссии мы обратились в ОБСЕ с просьбой дать независимую правовую оценку данной ситуации, — сказала РИА Новости Сутормина.
"В частности, не было предъявлено постановления суда или других документов. И на эти факты международные институты должны обратить особое внимание", — считает член ОП РФ.
Ранее главный редактор "Вестей" Омельченко заявила, что правоохранители не предъявили постановление суда для проведения обысков в помещениях, где располагаются редакции газеты, радио и сайта; пишет "Страна.UA", Омельченко связывает действия силовиков с критическими публикациями издания.