ГП Украины подозревает экс-мэра Киева Черновецкого в махинациях с землей

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура (ГП) Украины подозревает бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в незаконном выделении земли для постройки вертолетной площадки в украинской столице в интересах окружения бывшего президента Виктора Януковича, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Бывшему мэру Киева Черновецкому в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении… уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением")", — говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что Черновецкий на посту мэра незаконно изъял, изменил целевое назначение и передал в аренду окружению Януковича землю для строительства вертолетной площадки по заниженной стоимости, что нанесло городу убытки в размере более 9,6 миллиона долларов. Правоохранители продолжают следствие по этому уголовному делу.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.