СМИ: США провалили миссию посредника по ситуации с Катаром

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Посреднические усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по урегулированию кризиса вокруг Катара не привели к какому-либо прогрессу по этому досье, пишут в пятницу арабские СМИ.

"Несмотря на челночные поездки госсекретаря США по трем странам Персидского залива в течение четырех дней, он не смог достичь какого-либо прогресса в урегулировании кризиса вокруг Катара", — указывает сайт базирующегося в Дубае саудовского телеканала "Аль-Арабия".

В сообщении отмечается, что причиной провала миссии главы американской дипломатии стали его симпатии к Катару, с одной стороны, и попытка упростить существующие коренные разногласия между арабскими странами, с другой. "Вместо того чтобы беспристрастно относиться к заинтересованным странам, каждая из которых является союзником США, госсекретарь США отдал предпочтение Катару, который постоянно брал на себя обязательства, но никогда их не выполнял. Это и похоронило американское посредничество", — отмечает "Аль-Арабия".

Рекс Тиллерсон завершил свою посредническую миссию по урегулированию разногласий между Катаром и его арабскими соседями, "но так и не сумел добиться настоящего прорыва самого крупного дипломатического кризиса в Персидском заливе за последние годы", пишет в пятницу крупнейшая египетская газета "Аль-Ахрам". Газета отмечает, что находившийся в Дохе госсекретарь США, а также официальные катарские лица не стали отвечать на вопросы журналистов о прогрессе в урегулировании кризиса.

"Аль-Ахрам" приводит комментарии министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида, который говорит, что арабские страны в вопросе урегулирования с Катаром стремятся не к "снижению напряженности", а к решению проблемы коренным образом. "Мы не считаем, что попытка снизить напряженность решит проблемы, она только отсрочит решение, что в будущем приведет к еще большим осложнениям", — сказал эмиратский министр.

Тиллерсон в рамках своего турне дважды посетил Доху, а также встретился с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что США наблюдают "небольшой прогресс" в ситуации вокруг Катара. По ее словам, тот факт, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел консультации с конфликтующими сторонами, уже является шагом на пути к разрешению кризиса вокруг Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.