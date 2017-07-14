В Польше задержали россиянина с фальшивыми штампами в загранпаспорте

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польские пограничники задержали гражданина России с фальшивыми отметками в загранпаспорте, сообщает в пятницу пограничная служба республики.

"Сотрудники пункта пограничной службы "Варшава–Окенче" задержали гражданина России, предъявившего паспорт, в которым находились фальшивые штампы пограничного контроля Литвы", — говорится в сообщении.

Задержали 32-летнего россиянина перед вылетом в Стокгольм. Мужчина предъявил загранпаспорт с литовской визой, срок действия которой истек два месяца назад, пояснили пограничники.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники погранслужбы установили, что в документе россиянина проставлены четыре "сфальсифицированных путем подделки по образцу оригинальных отпечатков" штампа литовского пограничного контроля. Сотрудники правоохранительных органов связались с литовскими коллегами и выяснили, что штампы были поддельными.

Сообщается, что задержанный мужчина отказался объяснять, каким образом в его паспорте оказались фальшивые штампы.

"Комендант пункта пограничной службы "Варшава-Окенче" вероятнее всего примет решение обязать мужчину вернуться. До этого времени мужчина останется в Помещении для задержанных лиц", — говорится в сообщении.