МИД ФРГ осудил теракт в Иерусалиме, в котором погибли два человека

БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ осудил теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали двое израильских полицейских, говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Мы решительно осуждаем этот поступок. Это самая жесткая атака за годы, которая осуществлена в непосредственной близости от религиозных святынь Аль-Харам аш-Шариф/Храмовая гора, и она тем более разрушительна, потому что бросает тень на мирное сосуществование верующих, принадлежащих к трем крупным монотеистическим мировым религиям в Иерусалиме", — говорится в заявлении.

В МИД ФРГ отметили, что "для насилия и террора нет оправданий", и призвали стороны максимально приложить усилия для того, чтобы "избежать эскалации".

Ранее в пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.

После происшествия полиция закрыла доступ на Храмовую гору и эвакуировала оттуда посетителей. Храмовая гора, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, почитается мусульманами как третья по значимости святыня их религии.