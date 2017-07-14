МИД ФРГ осудил теракт в Иерусалиме, в котором погибли два человека

БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ осудил теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали двое израильских полицейских, говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.
"Мы решительно осуждаем этот поступок. Это самая жесткая атака за годы, которая осуществлена в непосредственной близости от религиозных святынь Аль-Харам аш-Шариф/Храмовая гора, и она тем более разрушительна, потому что бросает тень на мирное сосуществование верующих, принадлежащих к трем крупным монотеистическим мировым религиям в Иерусалиме", — говорится в заявлении.
В МИД ФРГ отметили, что "для насилия и террора нет оправданий", и призвали стороны максимально приложить усилия для того, чтобы "избежать эскалации".
После происшествия полиция закрыла доступ на Храмовую гору и эвакуировала оттуда посетителей. Храмовая гора, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, почитается мусульманами как третья по значимости святыня их религии.