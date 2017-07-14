Директора бронетанкового завода во Львове подозревают в растрате

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Ряд должностных лиц вооруженных сил Украины, а также директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив и его заместитель подозреваются в растрате госимущества и махинациях при закупке танковых двигателей, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По данным ведомства, в ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица Центрального бронетранкового управления (ЦБТУ) ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 миллионов гривен (около 1,1 миллиона долларов).
Ведомство сообщает, что на данный момент задержаны пять человек: начальник ЦБТУ ВСУ (генерал-майор), начальника отдела ЦБТУ (полковник), директор и заместитель директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредитель ООО, которое было задействовано в схеме.
Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.