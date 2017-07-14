Директора бронетанкового завода во Львове подозревают в растрате

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Ряд должностных лиц вооруженных сил Украины, а также директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив и его заместитель подозреваются в растрате госимущества и махинациях при закупке танковых двигателей, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Четырнадцатого июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали ряд должностных лиц вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Также задержан основатель коммерческой структуры", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица Центрального бронетранкового управления (ЦБТУ) ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 миллионов гривен (около 1,1 миллиона долларов).

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле было закуплено двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в использовании, а иногда и нерабочие двигатели уже были когда-то проданы — в 2008-2009 годах они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей было прекращено еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", — сообщили в НАБУ.

Ведомство сообщает, что на данный момент задержаны пять человек: начальник ЦБТУ ВСУ (генерал-майор), начальника отдела ЦБТУ (полковник), директор и заместитель директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредитель ООО, которое было задействовано в схеме.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.