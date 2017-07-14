Глава Каталонии провел перестановки в правительстве

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о перестановках в правительстве в преддверии "референдума о независимости", который назначен на 1 октября.

Со своих постов ушли три члена правительства — официальный представитель кабинета Неус Мунте, советник внутренних дел Жорди Жане и советник образования Меричель Руис. Эти посты, соответственно, займут Жорди Туруль, Жоаким Форн и Клара Понсати.

Перестановки связаны с внутренними противоречиями внутри Женералитета по поводу проведения "референдума о независимости". По словам Пучдемона, решение покинуть кабинет было принято тремя советниками добровольно.

На пресс-конференции, на которой было объявлено об изменениях в кабинете и которую транслировал телеканал 24 Horas, Пучдемон подтвердил, что, несмотря на позицию испанских властей, референдум состоится. "Первого октября будет референдум о самоопределении", — заявил он. После этого, по словам Пучдемона, начнется "новый этап – согласно воле каталонцев".

Перестановки свидетельствуют о продолжающемся кризисе в каталонском правительстве. В начале июля Пучдемон отстранил от должности советника по делам предпринимателей Женералитета Жорди Бачета. Причиной стало высказанное публично сомнение, что намеченный Пучдемоном на 1 октября "референдум о независимости" не состоится.

Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, законопроект будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Глава испанского кабинета министров Мариано Рахой назвал планы каталонских властей о независимости "авторитарными бреднями" и заверил, что Испания "способна ответить на вызовы тех, кто хочет вернуть нас в прошлое".