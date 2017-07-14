В Полтавской области два человека погибли при взрыве гранаты

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в частном доме в Полтавской области, сообщается в пятницу на сайте Национальной полиции Украины.

По данным полиции, трагедия произошла накануне вечером в селе Калайдинцы Лубенского района.

"Было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната, предположительно, Ф-1. В результате происшествия погиб местный житель, а двое 16-летних юношей получили тяжелые ранения и доставлены в больницу. Впоследствии один из несовершеннолетних от полученных травм скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело с предварительной правовой квалификацией "умышленное убийство".

Работа правоохранителей продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.