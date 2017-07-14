МИД РФ призвал власти и оппозицию Венесуэлы к возобновлению переговоров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. МИД РФ призывает правительство и оппозицию Венесуэлы возобновить переговоры для предотвращения скатывания страны в пропасть вооруженного конфликта, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.

"Считаем необходимым скорейшее возобновление ответственных переговоров между правительством и оппозицией с целью достижения компромисса, отказа от силовых сценариев, предотвращение скатывания страны в пропасть вооруженного конфликта", — заявила Захарова.

Она назвала недопустимыми "попытки навязывания рецептов урегулирования, оказания давления на одну из сторон и тем более открытого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

"Россия не заинтересована в срыве внутривенесуэльских событий в неуправляемый конфликт. Мы не видим альтернативы мирному диалогу как методу стабилизации положения в этой стране. Считаем абсолютно тупиковой линию некоторых внешних сил, которые пытаются применить известные сценарии, лекала цветных революций, предназначенных не иначе, как для подрыва конституционного порядка в государстве и усугубления страдания простых людей", — заявила Захарова.

Она отметила, что Россия приветствует перевод из тюрьмы под домашний арест лидера движения "Народная воля" Леопольдо Лопеса. "Такой недвусмысленный сигнал о готовности к компромиссам, казалось бы, должен предполагать некий встречный жест со стороны оппозиции, которого, к сожалению, пока не последовало", — добавила она.

Несколько дней назад венесуэльские власти перевели под домашний арест Лопеса, который в 2015 году получил почти 14 лет тюрьмы за подстрекательство к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.