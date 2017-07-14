На Западном берегу реки Иордан погиб палестинец, еще двое ранены

ГАЗА, 14 июл — РИА Новости. Палестинец погиб, еще двое ранены в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

Стычка произошла при проведении операции по задержанию подозреваемых в лагере беженцев Дхейше у города Вифлеема. Военные заявляют, что применили оружие в ответ на сопротивление местных жителей, которые швыряли в них взрывные устройства и фрагменты бетонных блоков.

"В столкновениях с местной молодежью при штурме лагеря оккупационные силы применили огнестрельное оружие, ранив трех молодых людей. Они были доставлены в больницу в Вифлееме, где было позднее объявлено о гибели одного из них от тяжелого ранения в грудь", — сообщила ВАФА.

В ночь на среду при аналогичных обстоятельствах погибли двое жителей Дженина. Они также участвовали в столкновениях с израильскими военными, проводившими ночной рейд в палестинском городе.

Ранее в пятницу трое боевиков, чьи имена и гражданство пока не разглашаются, открыли огонь по группе израильтян в историческом центре Иерусалима и ранили троих прежде, чем были убиты полицейскими.