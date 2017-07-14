ЕС считает непродуктивным введение санкций против Венесуэлы на данном этапе

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает непродуктивным введение санкций против представителей Венесуэлы на данном этапе, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы считаем, что на данном этапе принятие ограничительных мер против той или иной стороны в Венесуэле не приведет к целям, о которых я сказал, к возобновлению диалога", — заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.