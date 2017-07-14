ЕС считает непродуктивным введение санкций против Венесуэлы на данном этапе

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает непродуктивным введение санкций против представителей Венесуэлы на данном этапе, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.
В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.