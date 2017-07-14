ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. В Варшаве надеются, что Россия выдаст подозреваемого в педофилии Кшиштофа Поморского, который был задержан в Санкт-Петербурге по запросу Польши, где он объявлен в розыск.

Ряд российских СМИ 13 июля сообщили, что Поморский задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в распространении детской порнографии. Суд в Петербурге ожидает в пятницу поступления ходатайства следствия о заключении его под стражу в рамках экстрадиции по запросу Варшавы.

"Очень рады, что российские коллеги задержали подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Надеемся, что после официальной процедуры, предусмотренной в таких случаях, Кшиштоф П. будет передан в Польшу для его уголовного преследования", — заявил РИА Новости представитель польской полиции.

При этом Варшава пока не получила из России официальных данных по делу Поморского. "Думаем, что это не проблема. Просто официальная процедура требует времени", — заявил представитель полиции.

Весной 2017 года сообщалось, что министерство юстиции Польши направило в Генеральную прокуратуру России запрос о временном аресте и экстрадиции подозреваемого в педофилии Кшиштофа Поморского. По данным польских СМИ, 59-летний подозреваемый в педофилии находится в Санкт-Петербурге; окружная прокуратура Лодзи в 2011 году предъявила ему обвинение в распространении детской порнографии, а в 2013 году объявила в розыск. В СМИ также сообщается о его возможной причастности к убийству шестилетней девочки.