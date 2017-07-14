Под Каиром жертвами нападения боевиков стали пять полицейских

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пять полицейских погибли при нападении неизвестных на блокпост в районе эль-Гиза в пригороде Каира, сообщило официальное информагентство МЕНА. Проводится расследование.

По данным спутникового телеканала "Аль-Арабия", нападение было совершено неподалеку от археологического комплекса Саккара, где расположены древнеегипетские пирамиды. Комплекс находится к западу от Каира. Неизвестные на мотоцикле подъехали к блок-посту и обстреляли сотрудников полиции.