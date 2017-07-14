В Лондоне задержали подозреваемого в нападениях с использованием кислоты

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Полиция Британии задержала подростка, подозреваемого в серии нападений с использованием кислоты в Лондоне.

Как сообщается на сайте полиции, пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке британской столицы. Первое нападение произошло в 22.25 по местному времени (00.25 пятницы мск). За ним в течение полутора часов последовали еще четыре нападения, которые, по мнению полиции, связаны между собой.

Первым пострадавшим стал водитель мопеда, которому прыснули кислотой в лицо двое неизвестных, которые также передвигались на мопеде. После этого один из нападавших угнал транспортное средство 32-летнего мужчины. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил серьезное ранение.

Как сообщается на сайте полиции, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и краже был задержан 16-летний подросток. "В настоящее время он содержится под стражей в полицейском участке на востоке Лондона", — говорится в сообщении полиции.