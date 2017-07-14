В Раде предложили читать "Отче наш" перед началом заседаний

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Верховной раде Украины предложили читать молитву "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.
Информация о соответствующем законопроекте выложена на официальном портале украинского парламента.
Проект закона передан на рассмотрение руководству парламента.
Раннее сообщалось, что у здания парламента Украины прошел митинг против медицинской реформы. В протестах приняли участие несколько сот человек из экстремистской организации "Правый сектор"*, националистической партии "Свобода" и "Движения новых сил".
*Организация, запрещенная в России