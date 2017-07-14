МИД Узбекистана опубликовал данные о семи погибших при пожаре в Петербурге

ТАШКЕНТ, 14 июл — РИА Новости. МИД Узбекистана опубликовал в пятницу данные о семерых граждан этой страны, погибших при пожаре в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ликвидация пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 13 июля 2017 © Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ликвидация пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 13 июля 2017

Ночью 13 июля на территории промышленной зоны в Колпинском районе произошло возгорание ангара. В результате разрушения здания огнем обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены тела людей. Точное количество жертв устанавливается, по предварительным данным, погибли по меньшей мере семь человек. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в ангаре производилась тротуарная плитка, по предварительным данным, все семь погибших были гражданами Узбекистана. Для выяснения деталей в посольство Узбекистана в Москве ранее направило своих сотрудников в Санкт-Петербург.

"Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, выехавшие 13 июля в Колпино для выяснения обстоятельств пожара и установления личностей жертв, со ссылкой на Комитет по внешним связям города Санкт-Петербурга подтвердили гибель семи узбекских граждан", — говорится в сообщении МИД республики.

В ведомстве уточнили, что погибшие граждане были 1967, 1991, 1973, 1988, 1981, 1989 и 1997 годов рождения. По информации МИД, компетентными органами России назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Посольство поддерживает постоянные контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга и Колпино.

Как ранее уточнил РИА Новости представитель городского главка МЧС, сообщение о пожаре в Колпино по адресу: улица Загородная, дом 6 поступило на телефон "01" в 03.30. В металлическом ангаре размером 15 на 40 метров горела обстановка по всей площади. В 04.56 пожар был ликвидирован. Борьбу с огнем вели семь единиц техники и 33 сотрудника МЧС. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".