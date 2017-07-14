Тиллерсон призвал участников катарского кризиса к переговорам

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что для решения проблемы вокруг Катара необходимо, чтобы все стороны конфликта сели за стол переговоров, пишет газета Wall Street Journal.

"Сейчас стороны ни на каком уровне не общаются друг с другом. Нам бы хотелось усадить их за стол (переговоров) лицом к лицу, чтобы начать обсуждение по поводу решения этих проблем", — заявил Тиллерсон на борту самолета по пути из Катара в Вашингтон.

"Нам необходимо, чтобы эта часть мира была стабильной, и этот конкретный конфликт… явно не способствует этому", — добавил Тиллерсон.

Как пишет издание, госсекретарь США заявил, что американская сторона поддерживает Катар, выступающий в качестве главного посредника в решении конфликта, однако Вашингтон мог бы предложить свои идеи по поводу того, как стоит урегулировать сложившуюся ситуацию. Он добавил, что некоторые проблемы между странами существуют уже очень давно, поэтому для их решения потребуется больше времени. Тиллерсон также сравнил ведение переговоров между сторонами конфликта с решением "динамических ситуаций на моей старой работе" в качестве главы нефтегазовой компании ExxonMobil.

Тиллерсон ранее совершил турне по странам Ближнего Востока. Во вторник он совершил визит в Доху, а в среду прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в заседании стран, бойкотирующих Катар. В четверг он вернулся в Катар для встречи с эмиром.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что США наблюдают "небольшой прогресс" в ситуации вокруг Катара. По ее словам, тот факт, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел консультации с конфликтующими сторонами, уже является шагом на пути к разрешению кризиса вокруг Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.