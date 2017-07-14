В Орегоне миксины из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Грузовик с "угрями" опрокинулся в штате Орегон, вызвав столкновение нескольких автомобилей и покрыв дорогу слоем слизи, пишет местная газета Oregonian.

HWY 101 mp 131 just got slimed. Fortunately no injuries. pic.twitter.com/jyBoZovzaz — Depoe Bay Fire Dist. (@DepoeBayFire) 13 июля 2017 г.

Издание отмечает, что в строгом смысле речь идет о миксинах — бесчелюстных животных, вырабатывающих особый секрет, чем заслуживших название "слизистых угрей".

Полиция штата обнародовала в своем микроблоге в Twitter фотографии с места инцидента, показывающие автомобили и дорожное полотно, покрытые густым слоем слизи.

In this heat… what is this going to start smelling like in the next few days?😳 pic.twitter.com/3FqSwXeSMP — Oregon State Police (@ORStatePolice) 13 июля 2017 г.

​На западном побережье США, в том числе в Орегоне, распространен промышленный лов миксин, откуда их экспортирует в Южную Корею в качестве деликатесного продукта.

​В результате ДТП один из водителей получил легкие травмы. Все миксины, которые перевозились живыми в контейнерах с морской водой, погибли. Движение по шоссе было перекрыто на несколько часов.

​