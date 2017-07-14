МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский судья удовлетворил прошение штата Гавайи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия президентского указа, ограничивающего въезд в США из шести стран "черного списка", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее высокопоставленный представитель администрации пояснил, что въезд будет разрешен тем, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты. Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями.

Окружной судья в Гонолулу Деррик Уотсон своим постановлением включил данные категории семейных связей в число достаточных, чтобы претендовать на въезд в США, объяснив это "здравым смыслом".

Ранее Уотсон отклонил аналогичное по смыслу ходатайство штата Гавайи из-за процедурных противоречий. На прошлой неделе прошение было подано в исправленной форме.