Массовое убийство в Мексике стало итогом сведения счетов преступниками

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Массовое убийство 11 человек, совершенное в ночь на четверг в одном из домов муниципии Тисаюка мексиканского штата Идальго, стало результатом выяснения отношений и сведения счетов между преступниками, заявил прокурор штата Хавьер Рамиро Лара.

По уточненной информации властей, среди убитых – семь женщин и четверо мужчин, включая двух несовершеннолетних. Еще четверых детей бандиты не тронули. Перед убийством в доме отмечали детский праздник – день рождения одной из присутствовавших там девочек.

Прокурор рассказал, что нападавшие действовали холодным оружием и опроверг данные о расстреле жертв. Первые результаты расследования свидетельствуют, что убитый хозяин дома раньше привлекался к уголовной ответственности за похищения и отсидел в одной из тюрем штата Мехико.

Рамиро Лара сообщил также, что у одного из убитых найдены документы на имя сотрудника министерства общественной безопасности города Мехико.