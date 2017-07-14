МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Перуанский суд по просьбе прокуратуры приговорил экс-президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 18 месяцев.

"Предварительное заключение является правомочным и необходимым", — приводит канал TV Peru заявление судьи Ричарда Консепсьона Каруанчо. С прошением о предварительном заключении обратилась местная прокуратура.

По данным следствия, Умала будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года) мог получать денежные средства от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.