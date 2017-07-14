В США отметили перспективы сотрудничества с российскими муниципалитетами

ВИРДЖИНИЯ-БИЧ, 14 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Муниципальные власти США и РФ имеют большие возможности помочь в налаживании отношений двух стран, заявил РИА Новости в кулуарах 61-го ежегодного форума Международной ассоциации городов-побратимов США исполнительный директор совета Ассоциации муниципальных образований Московской области Олег Иванов.

В четверг и пятницу в Вирджинии-бич (штат Виргиния) проходит 61-й ежегодный форум Международной ассоциации городов-побратимов США, в которую входят 2 тысячи городов из 136 стран. Ассоциация базируется в Вашингтоне.

"Здесь действительно есть большие перспективы у межмуниципального сотрудничества. Думаю, что в сложных дипломатических отношениях мы могли бы взять на себя определённую функцию налаживания отношений — экономических и культурных. И в некотором смысле, даже частично заменить какие-то официальные дипломатические структуры", — сказал Иванов.

В рамках мероприятия прошла российская панель "Форум мэров США и России". С американской стороны выступили мэр Вирджинии Биг Уильям, президент и исполнительный директор ассоциации городов-побратимов Мэри Кейн, глава совета директоров Тим Куигли.

С российской стороны, помимо Олега Иванова, участие приняли проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктория Панова, глава Российского культурного центра (Россотрудничество) Олег Жиганов. Участниками форума стали выдающиеся политические и общественные деятели, например, экс-посол США в РФ, известный американский дипломат Джон Байерли.