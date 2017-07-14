МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Находящийся в розыске полицейский Оскар Перес, взбунтовавшийся против властей Венесуэлы и атаковавший на вертолете здания верховного суда и МВД, в четверг принял участие в массовой манифестации в районе Альтамира венесуэльской столицы.

В социальных сетях размещены фотографии Переса, находящегося в толпе манифестантов и даже дающего интервью журналистам. Перес призвал людей с 18 июля выйти на улицы городов на бессрочную акцию протеста.

"Настал час падения этого наркоправительства. Мы будем находиться на улицах, защищая народ", — приводит портал Nacional слова Переса. После своих заявлений Перес сел на мотоцикл и исчез в неизвестном направлении.

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.