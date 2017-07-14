В Венесуэле задержали одного из оппозиционных лидеров

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Один из лидеров венесуэльского оппозиционного движения "Народная воля" в штате Карабобо Карлос Граффе задержан в четверг правоохранительными органами страны.

"Мы заявляем о похищении Карлоса Граффе, руководителя "Народной воли" в Карабобо. Они не смогут остановить референдум 16 июля", — написал в своем микроблоге в Twitter вице-спикер Национальной ассамблеи Фредди Гевара.

По данным оппозиции, Граффе был задержан сотрудниками боливарианской службы разведки в городе Валенсия. Местонахождение его не известно. На 16 июля оппозиция назначила так называемый народный референдум, на котором ставится вопрос о законности созыва учредительного собрания и необходимости проведения выборов в стране.

Несколько дней назад венесуэльские власти перевели из тюрьмы под домашний арест лидера движения "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который в 2015 году получил почти 14 лет тюрьмы за подстрекательство к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.