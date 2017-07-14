ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами Меланьей и Бриджит в четверг вечером поужинали в ресторане на Эйфелевой башне.
Высоких гостей, как и полагается в подобных случаях, встречал шеф-повар ресторана Ален Дюкасс, а саму Эйфелеву башню на время ужина первых лиц закрыли для посетителей. Стол был украшен розовыми цветами. Трамп сел у окна рядом с Бриджит Макрон, а Меланья Трамп — напротив супруга, рядом с президентом Франции.
По информации пресс-службы Белого дома, на закуски подавали томаты, баклажаны и цуккини, на горячее – камбалу со шпинатом под голландским соусом, филе из говядины, картофельное суфле, трюфельный соус и булочку бриошь с фуа-гра.
На десерт гостям предложили теплую клубнику с йогуртовым шербетом и горячее шоколадное суфле с шоколадным мороженым.
Трамп прибыл во Францию в четверг с первым визитом. В этот день прошли его переговоры с Макроном. В пятницу лидеры примут участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии и 100-летия вступления США в Первую мировую войну.