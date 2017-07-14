В Иерусалиме обсудили гуманитарный кризис в Газе

ООН, 14 июл — РИА Новости. Усилия по урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа обсудили на встрече в четверг посланники ближневосточного квартета в Иерусалиме, сообщили в ООН.

"Посланники выразили серьезную обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе и обсудили усилия по разрешению кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече в четверг также обсуждались возможности "продвижения мира на Ближнем Востоке".

Членами "квартета" являются ЕС, ООН, США и Россия. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, участники договорились о новой встрече для продолжения регулярной работы с Израилем, Палестиной и ключевыми региональными игроками.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, накануне электростанция в Газе прекратила работу из-за нехватки топлива. Другие установки в секторе обеспечивают два миллиона жителей Газы электричеством только на два часа в день.