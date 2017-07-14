ВИРДЖИНИЯ-БИЧ, 14 июл — РИА Новости. Бывший посол США в Киргизии и экс-сотрудник американской миссии в РФ Джон О'Кифи оценил работу посла РФ в США Сергея Кисляка как "совершенно профессиональную", такой характеристикой российского дипломата он поделился с РИА Новости в кулуарах 61-го ежегодного форума "Международной ассоциации городов-побратимов США".

По словам О'Кифи, в рамках его нынешней деятельности в США как исполнительного директора Open World Leadership Center при конгрессе США ему удалось по достоинству оценить профессиональные навыки российского посла. "Поскольку мы занимаемся обменом (студентами) с Россией, мы знаем, что посол Кисляк очень профессиональный дипломат", — сказал он.

Комментируя информацию, что Сергей Кисляк в ближайшее время покинет свой пост, О'Кифи сказал: "Я желаю ему всего наилучшего. Что бы он ни делал".

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, который накануне встречался с дипломатом в Вашингтоне.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.