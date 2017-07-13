ФРГ призвала Японию прекратить применение смертной казни

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Германия призывает Японию прекратить применение смертной казни, заявил уполномоченный правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер.

В четверг телеканал NHK со ссылкой на министерство юстиции сообщил, что в Японии казнили двух преступников.

Казнены были Масакадзу Нисикава, которому 61 год, и 34-летний Коити Сумида. Первый 26 лет назад убил одну за другой четырех женщин — хозяек питейных заведений — в целях ограбления. В 2005 году он был приговорен к смерти. Второй убил и расчленил свою бывшую коллегу. Ему смертный приговор был вынесен в 2013 году.

"Смертная казнь — это нечеловечная и жестокая форма наказания. Федеральное правительство отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и активно продолжит совместно с партнёрами в Европейском союзе выступать за отмену смертной казни по всему миру", — заявил Кофлер, его слова приводит рассылка МИД.

Он подчеркнул, что Германия и Япония тесно сотрудничают и доверительно работают по многим вопросам.

"Я хотел бы попросить японское правительство пересмотреть прежнюю практику и прекратить в дальнейшем применять смертную казнь. В Японии ведётся открытая дискуссия в гражданском обществе по поводу упразднения смертной казни. Я приветствую эту дискуссию, она является важным исходным пунктом для диалога", — добавил он.