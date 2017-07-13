Трамп, скорее всего, подтвердит исполнение Ираном сделки по атому

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, вновь подтвердит соблюдение Ираном условий соглашения по атому, несмотря на остающиеся у него по этому поводу сомнения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Согласно договоренности, госдеп обязан каждые 90 дней уведомлять Конгресс США о соблюдении Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По словам источника, президент может изменить свое мнение. Каким бы ни было решение Трампа, ему необходимо принять его до понедельника, когда истекает определенный для этого срок.

Накануне группа сенаторов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой отказаться подтверждать исполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки. Сам же Трамп ранее неоднократно заявлял, что сделка с Ираном является "плохой", и ее необходимо пересмотреть.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку".

В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.