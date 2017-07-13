Лавров призвал "отступить от опасной черты" в развитии ситуации вокруг КНДР

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отступить от опасной черты в развитии ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Москва поддерживает предложения Китая по деэскалации.

"Важно найти пути деэскалации этой ситуации и сделать все-таки чуть-чуть шаг назад от этой опасной черты. И китайское предложение о том, чтобы заморозить и любые испытания — ядерные и ракетные — в Северной Корее, и заморозить крупномасштабные учения и Южной Кореи, чтобы все немножко остыли и сели за стол переговоров и начали договариваться, мы это предложение активно поддерживаем, — сказал Лавров, выступая в фонде Кербера в Германии.

По его словам, иной путь развития ситуации является "очень опасным" и "страшным".

"Не случайно какое-то время назад министр обороны США господин (Джеймс) Мэттис прямо сказал, что применение силы для решения проблемы Корейского полуострова будет катастрофой. Это правда так",- отметил глава МИД РФ.