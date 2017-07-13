Гражданин Польши получил срок за попытку перевезти в Британию 22 мигрантов

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Мария Табак. Выходец из Польши Томаш Черняк приговорен к трем годам и восьми месяцам тюремного заключения за попытку незаконно провезти в Великобританию 22 граждан Афганистана.

"Пограничники 2 февраля 2016 года задержали в международном порту Харвича грузовик, прибывший на пароме из порта Хук-ван-Холланд и управляемый 32-летним Томашем Черняком. Черняк, гражданин Польши, сообщил, что везет в грузовике бытовую электронику… Сотрудники разгрузили грузовик и обнаружили в специально созданных зазорах между плотно разложенными товарами 22 человека, в том числе, пятерых детей", — говорится в сообщении МВД Великобритании.

Дело Черняка была передано управлению по расследованию уголовных и финансовых преступлений в миграционной сфере.

В ходе расследования выяснилось, что грузовик, в котором были обнаружены мигранты, выглядел как принадлежащий известной международной компании, однако не имел к ней никакого отношения.

Сам Черняк не имел отношения к компании, задания которой, как он утверждал, выполнял.

"10 июля Черняк признал свою вину в королевском суде Челмсфорда (Эссекс), а сегодня, 13 июля, был приговорен этим же судом к трем годам и восьми месяцам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Примечательно, что после первоначального ареста Черняк был отпущен под залог, но сбежал. На основании европейского ордера на арест 23 июня 2017 года Черняк был задержан в Италии, после чего был экстрадирован в Великобританию и оставался под стражей до суда.