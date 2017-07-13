США выделяют более $119 млн на гуманитарную помощь Ираку

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Соединенные Штаты объявили в четверг о выделении свыше 119 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Ираку.

"Сегодня мы объявляем о выделении более 119 миллионов долларов (Ираку) в рамках гуманитарной помощи", — сказал спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

Выступая на заседании группы представителей коалиции в Вашингтоне, Макгерк напомнил, что на прошлой неделе США "выделили 150 миллионов долларов на программы по стабилизации Ирака".

"Мы рассчитываем на схожие вклады со стороны партнеров по коалиции", — сказал он.