В Литве суд отказался рассмотреть жалобу геев на оскорбления в Facebook

ВИЛЬНЮС, 13 июл — РИА Новости. Гомосексуальная пара из Литвы обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как под фотографией на их странице в Facebook появились оскорбительные комментарии, а суды страны назвали это ожидаемой реакцией на "эксцентричное поведение", сообщает Sputnik Литва.

ЕСПЧ информировал правительство прибалтийской республики о том, что будет рассматривать жалобу Пия Бейзара и Мангирдаса Левицкаса о бездействии литовский правоохранительных органов, расследующих случаи гомофобных высказываний в интернет-пространстве, говорится на сайте национальной организации ЛГБТ.

Заявители утверждают, что прокуратура и национальные суды незаконно отказались реагировать на опубликованные в социальных сетях гомофобные комментарии. Тем самым они нарушили положения Европейской конвенции по правам человека.

Пий и Мангирдас рассказали, что 8 декабря 2014 года разместили фотографию своего поцелуя на страничке в Facebook. Под снимком появилось более 800 комментариев, которые, по словам заявителей, по большей части содержали угрозы, разжигали ненависть и призывали к насилию в отношении гомосексуальных лиц.

Ассоциация ЛГБТ обратилась в Генеральную прокуратуру. Жалоба была подана по 170-й статье Уголовного кодекса, которая запрещает разжигание ненависти в различных социальных группах. Заявители утверждали, что комментаторы публично издеваются над гомосексуальной ориентацией и поощряют их дискриминацию и применение насилия.

Управление Генпрокуратуры предварительное следствие решило не проводить. Поданное в Верховный суд страны обжалование ждала аналогичная реакция. Суд пришел к выводу, что "большинство литовского общества особенно ценят традиционные семейные ценности. В 38-й статье Конституции говорится, что семья является основой общества и государства; семья, материнство, отцовство и детство защищается государством […] в этом случае человек, разместивший в публичном пространстве изображение двух целующихся мужчин, должен был предусмотреть и быть готов к тому, что такое эксцентричное поведение, безусловно, не соответствует различным взглядам в обществе".

В августе 2016 года ассоциация ЛГБТ подала ходатайство в ЕСПЧ о том, что бездействие государства в расследовании дела направлено на разжигание ненависти и нарушает их право на уважение частной жизни и на эффективные средства правовой защиты.

В июне 2017 года ЕСПЧ решил начать судебный процесс. Европейский суд направил правительству Литвы два основных вопроса. В частности, ЕСПЧ интересуется, можно ли решение властей не возбуждать предварительное расследование рассматривать как нарушение права на уважение частной жизни, а также запрещения дискриминации.

Во-вторых, Страсбургский суд хочет знать позицию Литовской Республики относительно того, не подверглись ли дискриминации из-за сексуальной ориентации заявители, обвиненные судом Литвы в "эксцентричном поведении".

Вильнюс должен дать ответы на эти вопросы до 11 октября.

Как отмечает агентство Sputnik, в обзоре Международной организации по защите прав ЛГБТ Литва опустилась на 40-е место из 49 стран по соблюдению прав членов сообщества "Карта радуги" на 2017 год. Причем в обзоре отмечено, что правовая ситуация членов ЛГБТ в Литве не улучшается.