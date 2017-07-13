США
13.0713 июля18:20МСК
USD60.18-0.44
EUR68.81-0.64
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Литве суд отказался рассмотреть жалобу геев на оскорбления в Facebook

18:1013.07.2017
(обновлено: 18:16 13.07.2017)
0420
© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкМитинг ЛГБТ-сообщества. Архивное фотоМитинг ЛГБТ-сообщества. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк

ВИЛЬНЮС, 13 июл — РИА Новости. Гомосексуальная пара из Литвы обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как под фотографией на их странице в Facebook появились оскорбительные комментарии, а суды страны назвали это ожидаемой реакцией на "эксцентричное поведение", сообщает Sputnik Литва.

Однополый брак
© Fotolia / Lisa F. Young
Первый мусульманский гей-брак заключили в Великобритании
ЕСПЧ информировал правительство прибалтийской республики о том, что будет рассматривать жалобу Пия Бейзара и Мангирдаса Левицкаса о бездействии литовский правоохранительных органов, расследующих случаи гомофобных высказываний в интернет-пространстве, говорится на сайте национальной организации ЛГБТ.

Заявители утверждают, что прокуратура и национальные суды незаконно отказались реагировать на опубликованные в социальных сетях гомофобные комментарии. Тем самым они нарушили положения Европейской конвенции по правам человека.

Пий и Мангирдас рассказали, что 8 декабря 2014 года разместили фотографию своего поцелуя на страничке в Facebook. Под снимком появилось более 800 комментариев, которые, по словам заявителей, по большей части содержали угрозы, разжигали ненависть и призывали к насилию в отношении гомосексуальных лиц.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МИД России: решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды политизировано
Ассоциация ЛГБТ обратилась в Генеральную прокуратуру. Жалоба была подана по 170-й статье Уголовного кодекса, которая запрещает разжигание ненависти в различных социальных группах. Заявители утверждали, что комментаторы публично издеваются над гомосексуальной ориентацией и поощряют их дискриминацию и применение насилия.

Управление Генпрокуратуры предварительное следствие решило не проводить. Поданное в Верховный суд страны обжалование ждала аналогичная реакция. Суд пришел к выводу, что "большинство литовского общества особенно ценят традиционные семейные ценности. В 38-й статье Конституции говорится, что семья является основой общества и государства; семья, материнство, отцовство и детство защищается государством […] в этом случае человек, разместивший в публичном пространстве изображение двух целующихся мужчин, должен был предусмотреть  и быть готов к тому, что такое эксцентричное поведение, безусловно, не соответствует различным взглядам в обществе".

В августе 2016 года ассоциация ЛГБТ подала ходатайство в ЕСПЧ о том, что бездействие государства в  расследовании дела направлено на разжигание ненависти и нарушает их право на уважение частной жизни и на эффективные средства правовой защиты.

Представитель ЛГБТ-сообщества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Таллине впервые за 10 лет прошел гей-парад
В июне 2017 года ЕСПЧ решил начать судебный процесс. Европейский суд направил правительству Литвы два основных вопроса. В частности, ЕСПЧ интересуется, можно ли решение властей не возбуждать предварительное расследование рассматривать как нарушение права на уважение частной жизни, а также запрещения дискриминации.

Во-вторых, Страсбургский суд хочет знать позицию Литовской Республики относительно того, не подверглись ли дискриминации из-за сексуальной ориентации заявители, обвиненные судом Литвы в "эксцентричном поведении".

Вильнюс должен дать ответы на эти вопросы до 11 октября.

Как отмечает агентство Sputnik, в обзоре Международной организации по защите прав ЛГБТ Литва опустилась на 40-е место из 49 стран по соблюдению прав членов сообщества "Карта радуги" на 2017 год. Причем в обзоре отмечено, что правовая ситуация членов ЛГБТ в Литве не улучшается.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена