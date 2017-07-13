Россия предложила НАТО провести совместную оценку военных потенциалов

БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Российская сторона предложила НАТО провести совместную оценку военных потенциалов обеих сторон на встрече военных экспертов, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Заседание Совета Россия-НАТО состоялось в четверг в штаб-квартире альянса на уровне послов.

"Привлекли внимание к нашему предложению о том, что важным шагом могло бы стать приглашение военных, чтобы они сели за общий стол и на картах провели совместную оценку военных потенциалов и очень профессионально, деполитизировано, без эмоций смогли оценить всю совокупность факторов, влияющих на военную безопасность в Европе", — сообщил Грушко журналистам.