Представитель США в коалиции: мир давно не встречал такого врага, как ИГ*

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Мир в течение десятилетий не видел такого врага, как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в четверг спецпредставитель президента США в международной коалиции Бретт Макгерк.

"Мир не видел такого врага, как ИГ*, в течение десятилетий", — заявил он на встрече группы представителей коалиции в Вашингтоне.

Макгерк подчеркнул, что к ИГ* примыкают боевики со всего мира. В частности, отметил он, боевики, воевавшие в иракском городе Мосул, говорили на французском, русском и других иностранных языках.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.