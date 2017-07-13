БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Прогресса в решении вопроса полетов над Балтийским морем нет, дело не движется, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в фонде Кербера.
"Наша страна эту инициативу положила на бумагу, мы еще дополнительно разработали некоторые идеи и год назад на Совете Россия — НАТО эти идеи распространили. Не движется дело. Натовцы, которые постоянно призывали снижать напряженность и о чем-то договариваться, не очень проявляют большой энтузиазм", — заявил Лавров.