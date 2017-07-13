Лавров: прогресса в решении вопроса полетов над Балтикой нет

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Прогресса в решении вопроса полетов над Балтийским морем нет, дело не движется, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в фонде Кербера.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте предложил президенту России Владимиру Путину договориться о запрете полетов самолетов над Балтийским морем с выключенными транспондерами.

"Наша страна эту инициативу положила на бумагу, мы еще дополнительно разработали некоторые идеи и год назад на Совете Россия — НАТО эти идеи распространили. Не движется дело. Натовцы, которые постоянно призывали снижать напряженность и о чем-то договариваться, не очень проявляют большой энтузиазм", — заявил Лавров.