У Москвы нет тесного взаимодействия с Пхеньяном, заявил Лавров

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Россия выступает против провокаций КНДР, у Москвы нет канала тесного взаимодействия с Пхеньяном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы категорически против тех провокаций, которые устраивает Северная Корея", — заявил Лавров, выступая в фонде Кербера в Германии.

"У нас нет каких-либо особых каналов связи с Пхеньяном, хотя это наш близкий сосед. Но, учитывая традиции, которые установились при новом лидере (Ким Чен Ыне — ред.), я не думаю, что у кого-то есть какие-то устойчивые каналы воздействий", — добавил он.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 4 июля.