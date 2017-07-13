Грушко: действия НАТО поощряют Киев сохранять тупиковую ситуацию в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Поощрительные сигналы НАТО в адрес Киева способствуют сохранению нынешней позиции украинских властей и сохранению тупика в ситуации на Донбассе, считает постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Выступая после заседания Совета Россия — НАТО на уровне постпредов, Грушко заявил, что представители альянса, "вербально выступая в пользу выполнения Минских договоренностей, никаких конкретных мер, направленных на то, чтобы поощрить киевские власти к выполнению Минских договоренностей, не предпринимают".

"Существует опасность того, что те действия, которые сегодня предпринимают страны НАТО на Украине, программа содействия, поощрительные сигналы по сути преследуют цель поощрения официальных властей к сохранению нынешней позиции и тупика в ситуации на Донбассе", — заявил постпред РФ.

По его словам, в этом смысле позиция НАТО противоречит интересам надежного урегулирования кризиса на Украине политико-дипломатическим путем на основе полного выполнения Минских договоренностей.