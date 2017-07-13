В Париже протестующие создадут зону "нет Трампу" на время его визита

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Протестующие в столице Франции на время визита в Париж президента США Дональда Трампа организуют "зону нет Трампу", передает телеканал LCI.

Как сообщает телеканал, импровизированная зона откроется в 19.00 по местному времени (20.00 мск) на площади Республики. Пришедших ожидают оркестр, игры и развлечения, например, можно будет примерить "желтый парик". Протестующие выступают против климатической политики Трампа, его антииммиграционной политики, сексистских высказываний, исламофобии и расизма, говорится на официальной странице "зоны" в социальной сети Facebook.

Как отмечает телеканал, это не единственное мероприятие, которое пройдет в Париже на фоне визита Трампа. Так, коллектив "Париж против Трампа" намерен собраться в четверг на площади США в 16 округе города.

Трамп в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Париж 13 июля с двухдневным рабочим визитом.