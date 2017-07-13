Польша ответила на претензии Еврокомиссии по беженцам

ВАРШАВА, 13 июл — РИА Новости. Польша ответила на претензии Еврокомиссии по вопросу переселения беженцев и просит ЕК приостановить санкционную процедуру, сообщил глава МВД страны Мариуш Блащак.

Еврокомиссия 14 июня направила формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев.

"Только что я подписал документ, представляющий собой ответ на обвинения Европейской комиссии. Документ содержит аргументы, на мой взгляд, очень сильные, о том, что Польша не должна принимать экономических иммигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, называемых беженцами", — заявил Блащак на пресс-конференции в Варшаве.

"Моя аргументация основана на принципе безопасности. Безопасность является национальной политикой, а не общественной", — добавил он.

Министр отметил, что в своем ответе Варшава выступает "за прекращение расследования о нарушении законодательства Евросоюза в связи с решениями о релокации от 2015 года".

В подготовленном МВД письме указано, в частности, на системные недостатки в механизме выполнения решения о передислокации, которые "не позволяют обеспечить соответствующие гарантии безопасности". "Механизм переселения, который был навязан нам при согласии коалиции "Гражданской платформы" — Польской крестьянской партии (правящая в Польше коалиция на момент принятия решения о переселении беженцев), недействителен. Это механизм, который привлекает новые волны миграции… Безопасность польских граждан является главным приоритетом польского правительства", – сказал Блащак.

Польская сторона подчеркнула, что ключом к решению проблем мигрантов является "действие у источника — то есть там, где зарождается миграция". "Поэтому, по нашему мнению, меры, принимаемые Европейским союзом, должны основываться на сотрудничестве с третьими странами, расположенными вдоль путей миграции, создании их потенциала в области предоставления убежища и управления миграцией, а также гуманитарной помощи для беженцев, распространяющейся вблизи стран их происхождения", — пояснил польский министр, отметив также важность усиления защиты внешних границ ЕС и борьбы с организаторами нелегальной миграции и торговцами людьми.

В ответ на претензии ЕК МВД представило подробную информацию о попытках реализации решения о передислокации беженцев из Италии и Греции. Поясняется, что Польша в 2015 году сообщила о готовности к передислокации 100 человек, указывая свои предпочтения — семьи, одинокие женщины, наличие связей с Польшей, коммуникативные знания языков (польского, английского, русского, французского, других языков стран ЕС), профессиональная квалификация, образование, принадлежность к религиозным меньшинствам в странах происхождения.

Для проверки людей, которые могли быть переселены, были назначены специальные офицеры. Однако, к примеру, офицеру, назначенному в Италии, было запрещено проведение прямых собеседований и проверок в отношении кандидатов для переселения на польскую территорию. "Польшу лишили таким образом основного способа оценки надежности заявителей", — отмечает МВД.

В Греции офицер участвовал в собеседованиях, однако в проверяемой группе находились люди, которые могли представлять угрозу для безопасности Польши, например, пользующиеся чужими данными, предоставляющие ложную информацию о возрасте или стране происхождения, а также лица, вероятно, связанные с террористическими группировками, говорится в письме.