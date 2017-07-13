МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Кэллиэн Конуэй в эфире Fox News показала, как относится к скандалу вокруг "российского вмешательства" в американские выборы.

Конуэй взяла два листка белой бумаги. На одном из них крупными буквами были напечатаны слова "вывод?" и "сговор (между Россией и США – ред.)". Второе слово политик зачеркнула красной ручкой, отметив, что никаких доказательств "вмешательства" России по-прежнему нет. На другом листке были написаны слова: "иллюзия" и "разочарование" – именно так советник Трампа охарактеризовала свое отношение к идущему в США расследованию против команды президента.

Во время программы Конуэй раскритиковала ведущие американские СМИ за то, как они освещают скандал вокруг России, упрекнув их в "ограниченности".

Fox News взял у Конуэй интервью после появившейся информацией о контактах старшего сына Дональда Трампа с юристом из России. По данным СМИ, в 2016 году он встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы имела "связи в Кремле" и обещала предоставить ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший позднее сообщил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Юрист в свою очередь заявила, что никогда не работала на российское правительство и не предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российское руководство никогда не состояло в контакте с Весельницкой.