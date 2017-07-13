Россия ждет от НАТО информацию о новой конфигурации миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия рассчитывает получить от НАТО полную информацию о новой конфигурации и целях миссии альянса в Афганистане "Решительная поддержка", заявил журналистам постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

По итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов Грушко отметил, что "процесс оценки новых потребностей в связи с развитием ситуации в области безопасности в Афганистане продолжается, должны определиться, прежде всего, в Вашингтоне".

"Мы рассчитываем на то, что после этого страны НАТО предоставят нам полную информацию о том, как они будут дальше действовать в Афганистане, каковы будут новые цели операции "Решительная поддержка", какой будет состав контингентов, какие задачи они будут решать и так далее", — заявил постпред.

Он сообщил, что Россия информирует партнеров о том, "что мы предпринимаем как в плане налаживания политического диалога, так и в плане содействия структурам безопасности Афганистана".

Ранее военное командование альянса представило список потребностей, согласно которому, для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. По данным источников, военные запросили дополнительно от трех до четырех тысяч человек.

В настоящий момент идет сбор сил для операции в Афганистане. Для полноты картины необходимо, в первую очередь, дождаться решения США, которые еще не определили свои стратегические цели в регионе.