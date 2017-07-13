Совет Европы подтверждает продолжение диалога с Россией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Совет Европы подтверждает продолжение диалога с российской стороной, несмотря на принятое ею решение приостановить выплату взноса в бюджет организации. Об этом РИА Новости сообщил в четверг пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

Комментируя РИА Новости сложившуюся ситуацию, он рассказал, что "глава МИД России Сергей Лавров позвонил (генсек совета Европы Турбьёрну) Ягланду до того, как решение было озвучено публично". Затем, напомнил он, Страсбург посетил замглавы МИД России Алексей Мешков, он также встретился с генсеком. После этого, сообщил Хольтген, ситуация обсуждалось на последнем заседании комитете министров Совета Европы.

"Так что в этом смысле диалог существует, и, конечно, Совет Европы хочет найти решение. Но как это будет выглядеть — слишком рано для каких либо объявлений", — сказал он.

В конце июня Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Россия является одним из основных плательщиков в бюджет организации.