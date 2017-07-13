В НАТО заявили о прогрессе в сфере безопасности полетов над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО наблюдает прогресс в сфере безопасности полетов над Балтикой, поскольку большинство перехватов самолетов осуществляются безопасным образом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую факт того, что мы наблюдаем прогресс и что большинство перехватов с небольшими исключениями проводятся безопасным и профессиональным образом", — сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия – НАТО.
НАТО и Россия регулярно проводят над Балтикой перехваты самолетов, сближаясь с воздушными судами для их идентификации. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в опасном поведении при выполнении этих процедур.
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко отмечал, что для снижения риска военных инцидентов над Балтикой требуется системный диалог между военными России и НАТО. При этом, по его словам, российская сторона не наблюдает никаких признаков готовности НАТО к совместной работе в этом направлении, несмотря на конкретные предложения российского Минобороны.