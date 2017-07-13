В НАТО заявили о прогрессе в сфере безопасности полетов над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО наблюдает прогресс в сфере безопасности полетов над Балтикой, поскольку большинство перехватов самолетов осуществляются безопасным образом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую факт того, что мы наблюдаем прогресс и что большинство перехватов с небольшими исключениями проводятся безопасным и профессиональным образом", — сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия – НАТО.

НАТО и Россия регулярно проводят над Балтикой перехваты самолетов, сближаясь с воздушными судами для их идентификации. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в опасном поведении при выполнении этих процедур.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко отмечал, что для снижения риска военных инцидентов над Балтикой требуется системный диалог между военными России и НАТО. При этом, по его словам, российская сторона не наблюдает никаких признаков готовности НАТО к совместной работе в этом направлении, несмотря на конкретные предложения российского Минобороны.