Более 35 тысяч военных примут участие в учениях НАТО "Trident Juncture"

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Более 35 тысяч военнослужащих примут участие в учениях НАТО "Trident Juncture-2018", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы говорим о больших объемах, около 35 тысяч солдат, но окончательная численность еще будет решена, потому что мы узнаем больше о том, сколько стран направит военнослужащих", — сказал Столтенберг журналистам.

Эти учения пройдут осенью 2018 года в Норвегии. Впервые Trident Juncture состоялись в октябре-ноябре 2015 года в Португалии, Испании и Италии, тогда в них приняли участие около 36 тысяч человек из более чем 30 стран.